Tiro a segno, Mondiali 2023: azzurre fuori dalla finale della pistola 10m

Niente da fare per le azzurre nelle qualificazioni della pistola 10m ai Mondiali 2023 di tiro a segno. A Baku Maria Varricchio, Chiara Giancamilli, Margherita Veccaro chiudono lontane dalle prime posizioni e mancano l’appuntamento con la finale. A Varricchio non bastano le ultime due serie da 97 per avvicinarsi alle posizioni che contano: l’azzurra chiude al quarantaduesimo posto (569) e paga una prima parte di gara non all’altezza delle rivali. Più indietro Giancamilli che deve accontentarsi della settantaquattresima posizione (564), mentre Veccaro è ottantaduesima (561). Alla finale vanno quindi Anna Korakaki (Gre), Ranxin Jiang (Chn), Golnoush Sebghattollahi (Iri), Doreen Vennekamp (Ger), Thu Vinh Trinh (Vie), Xue Li (Chn), Sara Fabien (Hun), Bomi Kim (Kor)