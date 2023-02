Tiro a segno, Massimo Spinella è medaglia d’oro nella pistola automatica in Egitto

L’Italia di tiro a segno brilla nella seconda tappa di Coppa del Mondo 2023 de Il Cairo, in Egitto. Dopo la fantastica medaglia d’argento conquistata qualche giorno fa da Paolo Monna nella gara di pistola ad aria compressa dalla distanza dei 10m, arriva un altro successo per i colori italiani. Massimo Spinella, infatti, ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione della pistola automatica 25 metri, portando a compimento una straordinaria crescita e raccogliendo i frutti del suo duro lavoro.

L’atleta azzurra prima supera l’eliminatoria iniziale (584/600), poi vince la propria semifinale (13/20) e infine completa l’opera nel Medal Match, prima rimontando e poi gestendo con grande freddezza la fase finale del concorso battendo 32/40 a 30/40 il forte francese Clement Bessaguet; l’indiano Anish Anish (21/30) sale sul terzo gradino del podio. Spinella, dunque, ottiene la sua prima affermazione assoluta in Coppa del Mondo, in una giornata che ha visto anche gli altri azzurri ottenere piazzamenti di assoluto livello: dodicesimo posto per Andrea Morassutt (Pordenone) e quindicesima posizione per Riccardo Mazzetti (C.S. Esercito).