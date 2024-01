Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2024: Giancamilli e Nilo Maldini quarti nella pistola 10 metri a coppie miste

Entra nel vivo la Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, di scena al Cairo, in Egitto. Italia ai piedi del podio nella pistola 10 metri a coppie miste, dove Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini si sono dovuti accontentare del quarto posto. Gli azzurri sono stati battuti nella finalina dai kazaki Irina Yunusmetova e Valeriy Rakhimzhan per 16-8. La vittoria è andata invece agli indiani Rhythm Sangwan ed Ujjawal Malik, vittoriosi per 17-7 nella finale per il primo posto sugli armeni Elmira Karapetyan e Benik Khlghatyan. Eliminata nelle qualificazioni infine l’altra coppia azzurra, Maria Varricchio e Paolo Monna, tredicesima con 572-13x.

Nella mattinata è andata in scena pure la prova di carabina 10 metri a coppie miste, vinta dai britannici Seonaid McIntosh e Dean Bale. Battuti nella finale per il primo posto gli indiani Sonam Uttam Maskar ed Arjun Babuta per 16-14. Sul gradino più basso del podio la Germania di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, che ha piegato la Norvegia di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg per 17-15 nella finalina. Out nelle qualificazioni entrambe le coppie azzurre: Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo settimi con 629.4, Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi quindicesimi con 627.9.