Qualche errore, pochi fuochi d’artificio, una presenza non costante nel vivo del gioco. Theo Hernandez e Nicolò Barella hanno deluso le aspettative nel derby di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, terminato 1-1 a San Siro. Eppure, i numeri dicono altro e offrono una lettura diversa, che tiene conto anche di altri fattori. A far impressione è infatti l’indice di rischio passaggio, una voce statistica calcolata solo se il passaggio è andato a buon fine, misurando così la propensione del giocatore a rischiare la giocata. Theo Hernandez e Barella dominano la classifica: primo posto con il 52% nel caso del terzino rossonero. Percentuale che cresce (55.5%) nel caso dell’interista. In casa Milan il secondo è Rafa Leao (28%), mentre tra i nerazzurri è Carlos Augusto (16.5%) il giocatore alle spalle del centrocampista. Seguono tra i rossoneri Kyle Walker (24.5%), Matteo Gabbia (10.5%), Mike Maignan (9%), mentre in casa Inter sono Josep Martinez (10.67%), Alessandro Bastoni (6.2%), Stefan de Vrij (3.75%).

Theo Hernandez e Barella sono nella top 5 di altri indici statistici. L’esterno francese è primo per numero di giocatori avversari superati da un passaggio verticale, mentre l’azzurro è secondo nell’Inter alle spalle solo del portiere Martinez. Thiaw, Maignan, Walker e Pulisic completano la top 5 milanista, mentre Bisseck, Bastoni e Correa occupano rispettivamente terza, quarta e quinta posizione nel ranking dell’Inter. Barella è quinto per pressione ricevuta (57.19%), alle spalle di Marcus Thuram (71.94%), Joaquin Correa (70.86%), Henrikh Mkhitaryan (68.55%), Davide Frattesi (61.6%), ed è quinto anche per disponibilità al passaggio (76.48%). Davanti a lui Pavard (88.09%), Nicola Zalewski (85.12%), Alessandro Bastoni (82.35%) e Hakan Calhanoglu (77.66%). In questa voce statistica Theo Hernandez è quarto (80.94%) nel Milan alle spalle di Matteo Gabbia (82.9%), Malick Thiaw (82.45%) e Kyle Walker (81.3%).

Le statistiche di Milan-Inter (le stats integrali a questo LINK)