Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2024: Turchia e Kazakistan in finale per l’oro nella pistola mixed team

Turchia 1 e Kazakistan 2 si giocheranno la medaglia d’oro nella tappa di Coppa del Mondo di Baku 2024, in Azerbaigian, per quanto riguarda la pistola mixed team del tiro a segno. I turchi Simal Yilmaz e Ismail Keles hanno chiuso al comando le qualificazioni con 585 (294 per la prima, 291 per il secondo) e sfideranno i kazaki Valeriya Popelova ed Eldar Imankulov che chiudono con 578 (287 per la prima e 291 per il secondo). In finale per il bronzo, invece, Ucraina 1 e Cina 2. Tra le 28 squadre miste non era presente l’Italia. Domani mattina previste le finali, oltre alle prime qualificazioni dei tornei individuali.