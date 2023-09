Tiro a segno, Campionati Italiani 300 metri: titoli a De Feo e Boccalari

A Tolmezzo si è conclusa l’edizione 2023 dei Campionati Italiani a 300 metri di tiro a segno. Nella specialità di fucile standard il titolo va a Ilaria De Feo con 558 punti davanti a Ferdinando Boccalari (549 punti) e Pietro Rosetti (548). Nella specialità di arma libera a terra ha centrato il titolo Ferdinando Boccalari con 590 pt; Cosimo Briano a parità di punteggio ha dovuto accontentarsi del secondo posto, mentre anche in questo caso il bronz è andato a Pietro Rosetti. Infine, nell’arma libera 3 posizioni ancora prima piazza per Ferdinando Boccalari con 559 pt; seconda Ilaria De Feo con 555 e medaglia di bronzo per Riccardo Sollazzo con 548.