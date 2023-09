Sarà Michael Oliver a dirigere il debutto stagionale dell’Inter in Champions League. Il fischietto inglese è stato designato, infatti, per la sfida in programma mercoledì alle ore 21:00 alla Real Arena di San Sebastian, dove i nerazzurri affronteranno laReal Sociedad. Per il Napoli, impegnato a Braga all’Estadio Municipal, invece ci sarà l’olandese Serdar Gözübüyük.