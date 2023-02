Calendario Coppa del Mondo Il Cairo 2023 tiro a segno: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Coppa del Mondo de Il Cairo 2023 di tiro a segno, in programma dal 19 al 24 febbraio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo i Grand Prix di Ruse e Osijek, la stagione internazionale dell’Italia riparte dalla città egiziana, dove si svolgerà la seconda tappa del massimo circuito mondiale. Azzurri e azzurre vanno dunque a caccia di piazzamenti importanti per continuare a crescere in vista dei prossimi appuntamenti.

STREAMING E TV – Le fasi salienti delle gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della ISSF, la federazione internazionale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della Coppa del Mondo de Il Cairo 2023 di tiro a segno (in grassetto le finali).

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO TIRO A SEGNO

Calendario Coppa del Mondo Il Cairo 2023 di tiro a segno

DOMENICA 19 FEBBRAIO

10.00-11.15 Pistola 10m maschile

12.00 Finale pistola 10m maschile

14.00-15.15 Pistola 10m femminile

16.15 Finale pistola 10m femminile

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO

8.00-8.30 Carabina ad aria compressa squadre miste (1)

9.15-9.45 Carabina ad aria compressa squadre miste (2)

10.30-11.00 Pistola 10m squadre miste

10.45 Finale carabina ad aria compressa 10m squadre miste

13.15 Finale pistola 10m squadre miste

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO

8.00-9.15 Carabina ad aria compressa 10m maschile (1)

10.00-11.15 Carabina ad aria compressa 10m maschile (2)

12.00-13.15 Carabina ad aria compressa 10m femminile (1)

12.15 Finale carabina ad aria compressa maschile

14.00-15.15 Carabina ad aria compressa 10m femminile (2)

16.15 Finale carabina ad aria compressa 10m femminile

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO

8.30-10.00 Pistola automatica 25m femminile

11.00 Finale pistola 25m femminile

12.30-14.00 Carabina 3 posizioni 50m maschile

12.30-16.00 Pistola automatica 25m maschile (stage 1)

15.00 Finale carabina 3 posizioni 50m maschile

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO

10.30-14.00 Pistola automatica 25m maschile (stage 2)

14.30-16.00 Carabina 3 posizioni 50m femminile

15.15 Finale pistola automatica 25m maschile

17.30 Finale carabina 3 posizioni 50m femminile