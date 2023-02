Monza, infortunio Rovella: distorsione alla caviglia, rischia fino ad un mese di stop

Si avvicina la sfida tra Monza e Salernitana, e il tecnico Palladino dovrà fare a meno degli squalificati Marlon, Birindelli e Rovella. Quest’ultimo ha rimediato una distorsione alla caviglia in allenamento, lo stop potrebbe essere di circa trenta giorni e potrebbe tenerlo lontano dai campi sino alla pausa Nazionale. Il tecnico cercherà invece di recuperare Carlos Augusto, assente nelle ultime due sfide di campionato a causa di un problema muscolare, in dubbio anche Vignato. La probabile formazione potrebbe essere questa quindi: in difesa con Izzo e Pablo Marì, spazio a Caldirola. A centrocampo, Pessina al fianco di Sensi. In avanti, infine, si va verso la conferma del tridente formato da Mota Carvalho e Caprari alle spalle di Petagna.