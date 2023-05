Tennistavolo, Mondiali Durban 2023: sette italiani convocati in Sudafrica

Tutto pronto in Sudafrica, più precisamente nella città di Durban, per l’edizione 2023 dei Mondiali di tennistavolo. La rassegna iridata torna in Africa per la seconda volta nella storia e per la prima volta dal 1939, per un appuntamento che vedrà al via anche sette giocatori italiani. Sono stati infatti convocati Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Nicole Arlia e Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo), Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Niagol Stoyan (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e John Oyebode (Tennistavolo Sassari). La spedizione azzurra sarà guidata dai tecnici Elena Timina e Lorenzo Nannoni.

Nello specifico, saranno Piccolin, Vivarelli, Arlia, Monfardini, Bobocica e Stoyanov a misurarsi nei tabelloni di singolare e dei doppi, mentre Oyebode e Monfardini e Stoyanov e Piccolin saranno di scena nel tabellone di doppio misto. I Mondiali 2023 vedranno al via 26 dei primi 30 giocatori del ranking mondiale maschile, mentre al femminile sono attese 23 della top-30. A difendere i titoli conquistati a Houston nel 2021 saranno i cinesi Fan Zhendong e Wang Manyu nei singolari, gli svedesi Mattias Falck e Kristian Karlsson nel doppio maschile, le cinesi Sun Yingsha e Wang Manyu nel doppio femminile e i cinesi Wang Chuqin e Sun Yingsha nel misto.