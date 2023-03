Tennistavolo: big azzurri ai nastri di partenza per gli Assoluti di Cagliari

Tutto pronto a Cagliari per l’arrivo del grande Tennistavolo. Da sabato 18 a sabato 25 marzo al PalaPirastu di via Rockefeller e nelle palestre adiacenti CONI A e CONI B si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti, di seconda e di terza categoria, e sarà la prima volta in Sardegna. Saranno assegnati i titoli dei singolari e dei doppi femminili, maschili e dei misti, sotto l’organizzazione della Federazione Italiana Tennistavolo.

Si inizierà sabato 18 alle ore 10, con i tre doppi di terza categoria, per proseguire domenica 19 alla stessa ora con i gironi di qualificazione dei singolari e lunedì 20 (ore 10) con i tabelloni. Martedì 21 sarà dedicato ai doppi di seconda categoria (il misto dalle 10 e il femminile e il maschile dalle 15) e mercoledì 22 ai singolari (il maschile dalle 10 e il femminile dalle 13).

Al giovedì si giocheranno i doppi assoluti (il misto dalle 10 e il femminile e il maschile dalle 14, con le semifinali a partire dalle 17 e le finali dalle 18), mentre venerdì i singolari (alle 10 il via ai gironi del maschile e alle 14 del femminile) fino agli ottavi di finale (inizio tabelloni alle 17). Si chiude poi sabato 25 con i quarti (femminili alle 10 e maschili alle 11) e, a seguire, le semifinali e le finali. L’ingresso sarà libero.

Queste le parole del presidente della Fitet Renato Di Napoli: “L’obiettivo è di portare le principali manifestazioni nazionali in tutte le Regioni. Siamo, dunque, molto felici di arrivare in Sardegna, con questa edizione degli Assoluti, che si annuncia speciale”.

Ci saranno praticametente tutti i top azzurri, sia al maschile che al femminile. Ecco la lista completa: Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Top Spin Messina), Antonino Amato (Marcozzi Cagliari), Andrea Puppo (Apuania Carrara), Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), John Oyebode (Tennistavolo Sassari), Tommaso Giovannetti (Tennistavolo Genova) e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre).

Per il femminile Top 10 composta da Tan Wenling (CIATT Prato), Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo), Wang Xuelan (Tennistavolo Marco Polo), Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), Chiara Colantoni (CIATT Prato), Arianna Barani (CIATT Prato), Valentina Roncallo (Muravera Tennistavolo), Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) e Nikoleta Stefanova (CIATT Prato).