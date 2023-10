Tennis Tavolo: tredici i convocati azzurri per il WTT Feeder di Ototec

Da lunedì 30 ottobre al prossimo 5 novembre sarà tempo di WTT Feeder di Ototec, in Slovenia per il mondo del Tennis Tavolo italiano. Un appuntamento che è stato aspettato dai nostri atleti, desiderosi di avere dei risultati importanti e di far crescere il movimento in Italia.

Il coach della Nazionale Italiana, Lorenzo Nannoni, ha convocato tredici atleti per l’occasione. Un numero nutrito di atleti. Questo l’elenco: Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol), Valentina Roncallo (Muravera Tennistavolo), Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Niagol Stoyanov, Daniele Pinto e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), John Oyebode (Tennistavolo Sassari), Matteo Mutti e Tommaso Giovannetti (Top Spin Messina), Andrea Puppo (Apuania Carrara) e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari). Tutti questi atleti gareggeranno per quanto riguarda il tabellone singolare. Per quanto riguarda, infatti il doppio el doppio femminile sarà impegnata Roncallo con la croata Andrea Pavlovic, infine nel doppio misto saranno al via Oyebode/Monfardini, Stoyanov/Giorgia Piccolin e Rossi/Roncallo.