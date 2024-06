Zero set persi, tanti segnali positivi: per Jannik Sinner Moutet può essere il primo vero test a Parigi

Il Roland Garros 2024 vero e proprio ancora non è iniziato per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha infatti ottenuto tre comode vittorie nella prima settimana ai danni di Eubanks, Gasquet e Kotov, senza però mai venire testato per davvero sia fisicamente che tennisticamente. Ovviamente non gliene si può fare una colpa se i valori in campo sono così marcati, ma essere approdato agli ottavi di finale senza aver perso set è quasi una cosa naturale per il classe 2001. Il tabellone presenta ancora un turno morbido prima di un eventuale quarto di finale contro Dimitrov o Hurkacz, eppure Corentin Moutet non è un avversario come gli altri e può rappresentare un primo test. Innanzitutto ha già vinto tre partite e, per quanto il tabellone possa avergli dato una mano, non può essere un caso. E poi non è un giocatore come gli altri visto che, complice il sostegno del pubblico francese, spesso fa uscire pazzi gli avversari a suon di comportamenti poco ortodossi e, suo marchio di fabbrica, di servizi da sotto.

Poco male per Jannik Sinner, che partirà stra-favorito e non dovrà preoccuparsi di ciò che gli accadrà intorno ma solo di sé stesso e di giocare il suo miglior tennis. Moutet è infatti un giocatore che non ha una grande potenza e potrebbe soffrire le accelerazioni dell’azzurro, specialmente se si dovesse giocare indoor, e dunque in condizioni ancora più favorevoli per Jannik. Tra i due non ci sono precedenti, ma poco importa visto che l’azzurro è molto più abituato a disputare determinati incontri e arriva all’appuntamento più riposato. Moutet ha infatti impiegato quattro set per battere Jarry, Shevchenko e Ofner, ma soprattutto ha speso molte energie mentali.

La sua unica vera arma sembra poter essere proprio il pubblico dello Chatrier, chiamato ad infiammare l’atmosfera e costringere Sinner a giocare in un clima stile Davis. Anche questo non dovrebbe però preoccupare più di tanto il numero uno d’Italia, che già contro Gasquet al secondo turno ha avuto modo di sperimentare la sessione serale sullo Chatrier e se l’è cavata alla grande, addirittura facendo i complimenti al pubblico. Appuntamento alle ore 20:30 – a meno che a qualcuno non venga l’idea di spostare qualche match di doppio (come accaduto 24 ore prima) e far slittare l’inizio del match. In palio un posto ai quarti di finale: Sinner li ha già raggiunti nel 2020 a Parigi, mentre Moutet è ancora a quota 0.