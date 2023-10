Wta Zhengzhou 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 13 ottobre con Paolini

Tutto pronto per i quarti di finale del torneo Wta di Zhengzhou. Occhi puntati in particolare su Jasmine Paolini, che dopo aver avuto la meglio su Caroline Garcia è pronta a sfidare la tedesca Laura Siegemund, numero 113 del mondo. Le due si incontreranno per la terza volta con un bilancio in perfetto equilibrio: la tedesca si è imposta a Bucarest nel 2018, l’azzurra a Palermo nel 2019, sempre al primo turno. Ora in palio c’è la semifinale. Si parte alle 09:00. A seguire Ons Jabeur. Poi Kalinina contro Zheng. Di seguito, ecco il programma completo di venerdì 13 ottobre.

Programma di venerdì 13 ottobre

Dalle 0re 09:00, L. Siegemund – J. Paolini

A seguire, (4) O. Jabeur – Vincente Z. Bai / (8) D. Kasatkina

A seguire, A. Kalinina – Q. Zheng

A seguire, L. Tsurenko – Vincente (7) B. Krejcikova / P. Martic