Riapertura PalaTiziano, Petrucci: “E’ una vittoria per il Comune di Roma”

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, ha parlato durante la conferenza di riapertura del PalaTiziano, impianto che quest’anno ospiterà la Roma Volley Club e la Luiss Basket. “La riapertura è una vittoria del Comune di Roma, e dell’Assessore Alessandro Onorato, che sta facendo un lavoro straordinario per lo sport nella Capitale. Roma, sia nel basket sia nel volley, ha sempre avuto negli anni grandi risultati. Ora godiamoci questo risultato, sembravo impossibile rimettere a posto il palazzetto”.

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, ha aggiunto: “Quello di oggi un impegno mantenuto. Questo è un palazzetto stupendo, un capolavoro architettonico, che era chiuso da cinque anni. I romani forse si erano abituati a un’opera abbandonata, noi abbiamo dimostrato che con la concretezza da domenica 15 ottobre l’impianto verrà restituito ai cittadini e allo sport. Questo luogo ospiterà anche concerti e iniziative indoor, arricchendo l’offerta romana dell’intrattenimento. Roma meriterebbe strutture di livello medio in ogni municipio”.

Luigi Abete, presidente della AS Luiss, ha poi affermato: “E’ un patrimonio iconico restituito alla città e agli appassionati, e si lega a un progetto di rivisitazione e rilancio degli sport di squadra a Roma”. Roberto Mignemi, direttore generale della Roma Volley, ha concluso: “E’ un luogo simbolico non solo per la pallavolo ma per la ripartenza dello sport romano”.