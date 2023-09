Wta Tokyo 2023, tutto facile per Pegula all’esordio. Swiatek vince in due set lottati

Tempo di ottavi di finale al WTA 500 di Tokyo, evento che precede quello che la prossima settimana sarà il più atteso dei tornei asiatici al femminile, ovvero il 1000 di Pechino. C’è stato l’esordio delle prime due teste di serie del tabellone ed entrambe hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale. Tutto facile per Jessie Pegula, che ha lasciato solamente tre games alla spagnola Bucsa, battuta con lo score di 6-1 6-2. Più sofferta la vittoria di Iga Swiatek per 6-4 7-5 contro la tennista di casa Hontama. La polacca ex numero uno al mondo si è trovata sotto 1-4 nel primo set prima di mettere a segno cinque giochi di fila. E nel secondo dal 5-1 si è fatta rimontare fino al 5-5 prima di riuscire a chiudere poi l’incontro al dodicesimo game. Ai quarti anche due russe: Ekaterina Alexandrova si è aggiudicata il derby contro Samsonova per 6-4 6-2, mentre Veronika Kudermetova ha battuto con un duplice 6-3 Kayla Day.