Fiorentina, Antognoni: “Nico Gonzalez vuole rimanere a vita? Dicono così, poi andrà via”

“Nico Gonzalez vuole rimanere a giocare alla Fiorentina fino al termine della sua carriera? Ci credo ma poi alla fine andrà a finire come è già finita in altre circostanze simili: quando ti arriveranno offerte più importanti giocatori del genere vanno via. La sua è una frase del momento però poi sono cambiati i tempi e non ci saranno giocatori che rimarranno tanti anni nella stessa squadra, soprattutto quelli buoni”. Queste le parole della bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, durante un evento a Coverciano interrogato sul rinnovo di Nico Gonzalez fino al 2028 con i viola, con tanto di dichiarazione al miele: “Nico Gonzalez è arrivato alla Fiorentina perché è stato ben pagato, non è arrivato gratis, quindi sicuramente quello fra i viola ed il giocatore è un amore reciproco e c’è la volontà reciproca di salvaguardare il patrimonio del calciatore stesso, ma che fra qualche anno se ne può andare. Purtroppo il calcio di oggi è questo, quindi a volte quelli che baciano la maglia non è che mi piacciono molto. Oggi la maglia non si dovrebbe baciare perché poi dopo un anno, due o tre te ne vai e non è giusto illudere nessuno”.