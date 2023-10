Wta Seoul 2023, tutto come da pronostico: Pegula domina la finale e si aggiudica il titolo

Tutto come da pronostico nella finale del WTA di Seoul, dove è Jessica Pegula a trionfare. L’attuale numero quattro del ranking mondiale nell’atto conclusivo del torneo 250 giocato nella capitale sudocoreana ha sconfitto in due facili set la sorprendente cinese Yue Yuan con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di una partita in cui è sempre stata in controllo fin dalle prime battute. Pegula conquista il quarto titolo della sua carriera in singolare, il secondo del 2023 dopo il successo nel 1000 estivo di Toronto. E arriva in fiducia e in forma all’appuntamento con le WTA Finals che avranno inizio tra un paio di settimane a Cancun.