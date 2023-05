Sorteggio tabelloni Roland Garros 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio del Roland Garros 2023, secondo slam stagionale: data, orario, canale, diretta tv e streaming. La città di Parigi si prepara ad accogliere l’elite del tennis e a vivere due grandi settimane con gli occhi puntati addosso. Pesa sicuramente l’assenza del 14-volte campione Rafa Nadal, costretto al forfait, ma non mancheranno i giocatori da tenere d’occhio. Al via Novak Djokovic, ma anche Medvedev e Tsitsipas oltre a tanti italiani tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. In campo ovviamente anche le donne, con Iga Swiatek che guida il seeding, insidiata da Sabalenka, Pegula e Jabeur.

Il sorteggio si terrà all’Orangerie, nel contesto del Giardino delle Serre D’Auteuil, nella giornata di giovedì 25 maggio alle ore 14.00. In Italia, al momento, non è previsto un servizio televisivo che copra il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros 2023; gli appassionati potranno però seguire l’evento tramite i canali ufficiali del torneo, che sicuramente proporrà una diretta sui social. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti relativamente alla cerimonia di riferimento.