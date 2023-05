Wta Rabat 2023: Trevisan piega Fett, Bronzetti in rimonta su Maria

Nella giornata di oggi sono scese in campo le due azzurre impegnate nel Wta 250 di Rabat. Martina Trevisan esce fuori da un match combattutissimo contro la croata Fett, numero 266 del ranking Wta. Partita dura in cui l’azzurra numero 1 del tabellone l’ha spuntata con il punteggio di 7-5 7-5 dopo 2 ore e 33 minuti di gioco. Soli 10 punti di differenza tra le due con Trevisan che ha conquistato 101 punti contro i 92 di Fett. Tanti errori, 72 in totale con 31 per l’azzurra e 41 per la croata, figli anche del caldo di Rabat. Continua il torneo di Trevisan, che ai quarti di finale affronterà l’austriaca Grabher che ha battuto senza particolari difficoltà 6-1 7-6(4) la turca Buyukakcay. Vince anche Lucia Bronzetti che batte in rimonta la numero 8 del seeding Maria con il punteggio di 6-7(1) 6-4 7-5 dopo 2 ore e 25 di battaglia. L’azzurra, numero 102 del ranking Wta, gioca meglio nell’arco di tutto il match ma cala di tensione nel tie break del primo parziale perdendolo 7 punti a 1. Nel secondo set Bronzetti si trova sotto di un break sul 4-2 ma riesce a risalire vincendo 4 game in fila riportando il conteggio dei set in parità. Nel terzo set Maria cala vistosamente ma riesce a tenere testa all’azzurra fino al dodicesimo game in cui Bronzetti toglie il servizio alla tedesca chiudendo il match. Bronzetti avanza ai quarti di finale dove affronterà la vincente della sfida tra Parks e Rakhimova.