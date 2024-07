Wta Praga 2024, programma e orario finale venerdì 26 luglio

Il programma e l’orario della finale del Wta di Praga 2024 in scena venerdì 26 luglio. Giornata conclusiva del torneo sulla terra battuta in corso in Repubblica Ceca e sarà derby polacco nella sfida che assegna il titolo. Magda Linette contro Magdalena Frech, rispettivamente teste di serie numero 4 e 6 del tabellone scenderanno in campo a metà mattinata, dopo la finale di doppio. Anche in questa disciplina ci sarà comunque una sfida parecchio interessante: la regina di Wimbledon, Krejcikova, fa coppia con Siniakova e affronta Safarova, tornata a far squadra con Mattek-Sands.

CENTRE COURT

Ore 9.30 – Krejcikova/Siniakova vs Safarova/Mattek-Sands

Non prima delle 11.30 – Linette vs Frech