Wta Praga 2023, Lucrezia Stefanini si arrende a Kanepi

Termina al primo turno il torneo di Lucrezia Stefanini nel Wta di Praga 2023. Reduce dai quarti di finale raggiunti a Varsavia, l’azzurra si arrende a Kaia Kanepi per 6-2 6-3. Troppa la differenza da fondo con la 38enne estone, ex numero 15 al mondo, brava nel prendere le redini del match in mano sin dai primi punti.

PRIMO SET – In un match iniziato con due ore di ritardo sulla tabella di marcia a causa della pioggia, Kanepi fa valere subito la differenza nel peso di palla e costruisce subito un importante vantaggio issandosi sul 4-0. Stefanini si sblocca nel punteggio e tiene due turni di servizio, ma in risposta non riesce a fare la differenza: solamente due punti portati a casa, uno di questi è un doppio fallo della tennista estone sul primo dei tre set point sul 5-2. Nel secondo, però, rimedia con un ace per il 6-2.

SECONDO SET – Il break di Kanepi nella seconda frazione arriva nel terzo gioco, in una fase di gioco resa ancor più complicata per Stefanini dalle forti folate di vento. Sotto per 2-1, la numero 102 al mondo si porta per la prima volta nella partita sul 15-30 in risposta ma la sua avversaria ritrova il servizio e consolida il vantaggio sul 3-1. Kanepi strappa nuovamente il servizio alla Stefanini, che non contiene la maggior potenza di fuoco al termine di un durissimo braccio di ferro da fondo. Encomiabile, però, l’atteggiamento di Lucrezia che ci crede sino in fondo: sotto 5-2 si procura con coraggio le prime due palle break, il resto lo fa l’avversaria con un doppio fallo. Kanepi però si ritrova subito ed evita guai maggiori, chiudendo in risposta sul 6-3 dopo 71 minuti di gioco.