Wta Pechino 2024, Iga Swiatek annuncia il forfait per “motivi personali”

Il Wta 1000 di Pechino perde la numero uno al mondo e campionessa in carica. Iga Swiatek ha infatti reso noto che non prenderà parte al torneo sul cemento cinese, dove difendeva il titolo conquistato dodici mesi prima. “Per questioni personali, sono costretta a ritirarmi dal torneo. Mi dispiace molto perché mi sono divertita tantissimo a giocare e vincere questo torneo l’anno scorso e non vedevo l’ora di tornarci. Sono sicura che i tifosi potranno assistere a una grande settimana di tennis e mi dispiace di non poterne far parte questa volta” ha dichiarato la tennista di Varsavia.

Si tratta del secondo forfait consecutivo per lei, dopo aver saltato il Wta 500 di Seoul, e del secondo ritiro importante per il torneo, che perde un’altra protagonista dopo Maria Sakkari. In tutto ciò, chi sorride è Aryna Sabalenka, che ha l’occasione di scavalcare Swiatek nella Race e infiammare la lotta per il numero uno in questo finale di stagione.