Wta Palermo 2024: Teichmann nel solco di cinque anni fa, vincono Muchova e Begu

Cinque match di primo turno hanno aperto il tabellone principale del Palermo Ladies Open, il torneo Wta 250 in programma al Country Time Club del capoluogo siciliano. In attesa del piatto forte di domani con tre italiane e undici incontri del singolare, un lunedì soft ma con tanti spunti ha sorriso in particolare a due giocatrici già campionesse da queste parti. Nel pomeriggio, dopo essere passata dalle qualificazioni e aver battuto un’altra vincitrice di questo torneo come Fiona Ferro, Jil Teichmann, precipitata in classifica negli ultimi tempi, ha rivissuto le emozioni di cinque anni fa, quando vinse a sorpresa l’edizione della ripartenza dopo anni di stop per questo appuntamento del circuito femminile. La svizzera ha avuto vita facile con la serba Ristic, piegata con un doppio 6-1 6-1 comodo e rapido, che le consente di agguantare il secondo turno.

Fa lo stesso, nel match che ha chiuso il programma di oggi, una strabordante Irina-Camelia Begu, che ha trionfato (in finale contro Lucia Bronzetti) da queste parti due anni fa: il clamoroso doppio bagel alla povera spagnola Bassols, liquidata in meno di un’ora col 6-0 6-0, è certamente un buon viatico per l’esperta rumena per provare a ripetersi come nel 2022. La numero due del seeding, Karolina Muchova, deve invece inizialmente faticare contro la polacca Kawa: il primo set è una battaglia thriller che si risolve al tie-break, in uno dei più lunghi della stagione peraltro, visto che la ceca passa per 16-14. Nel secondo set, poi, la sua rivale molla e quando è sotto 5-1 deve persino ritirarsi per problemi fisici. Avanti anche l’australiana Sharma, tutto facile contro Blinkova in due set dalla storia ben diversa per 6-0 7-5, e nel primo pomeriggio anche la giovanissima tedesca Noha Akugue, che ha battuto la connazionale Barthel per 6-4 2-6 6-2, con tanto di dieci minuti di pausa per il troppo caldo prima di iniziare il terzo set.