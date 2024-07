Wta Palermo 2024, Parry: “Giocare le Olimpiadi in casa è un grande sogno”

“E’ stato un match difficile, e del resto conoscevo bene la mia avversaria, non solo per il tipo di gioco ma anche per le condizioni climatiche. Ho sofferto parecchio il caldo, ho cercato di fare il mio gioco, di essere focalizzata e di giocare al meglio”. Lo ha detto Diane Parry in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set, per la terza volta su tre nel torneo, contro la connazionale Chloe Paquet, che le spalanca la strada verso le semifinali del Wta di Palermo 2024: “So di essere tra le poche rimaste col rovescio a una mano, non siamo in tante a farlo, cerco di variare, di usare entrambe le modalità, per me è un’arma in più che mi permette di fare passanti. Non è facile, sulla terra il rimbalzo della palla non consente sempre di usare questa tecnica”.

E sulle Olimpiadi, che giocherà da padrona di casa su un’altra terra rossa, più prestigiosa, quella dei campi del Roland Garros: “Giocare le Olimpiadi è un sogno, se vengono disputate in casa poi… E’ un grande sogno, cercherò di dare il 100%: è un’oppportunità unica nella vita – ha spiegato l’elegante giocatrice transalpina, reduce di recente da un’altra semifinale in quel di Nottingham – A prescindere se avessi vinto o no, ho deciso di venire a Palermo perché pensavo potesse essere il posto migliore dove poter allenarmi. Giocare tutti questi set per me rappresenta il miglior modo. Sono contenta, anche di arrivare così spesso al terzo set. Sono felice perché ho vinto, ma giocarne così tanti e combattuti penso sia la maniera migliore per poter disputare una buona Olimpiade”, ha concluso.