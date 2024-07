Wta Palermo 2024: Muchova e Begu avanzano ai quarti, fuori Teichmann

Karolina Muchova non si ferma e avanza ai quarti di finale del torneo Wta di Palermo 2024. Per farlo deve passare dal terzo set contro la giovanissima Noma Noha Akugue, che al cospetto della ben piu scafata e testa di serie numero 2 del tabellone gioca un buon match ma patisce la gestione delle energie nel finale. Finisce così 7-6(0) 6-3 6-2 dopo due ore e trentanove minuti ricche di ribaltoni.

Eppure, la classe 2003 non parte nel migliore dei modi, ma sfrutta il tentennamento al servizio della ceca per restare pienamente dentro al primo set. Sono infatti quattro i break nei primi quattro game, due per parte: la tedesca è la prima a perdere il servizio, riesce poi a rimettere tutto a posto per due volte. Da lì in avanti, entrambe quasi perfette nei loro turni di battuta, più per un po’ di imprecisione e non molta aggressività di chi risponde: c’è solo una ulteriore palla break concessa dalla giocatrice di origini nigeriane, però annullata. A quel punto l’epilogo più scontato è quello del tie-break, e così è: ma l’equilibrio visto in quasi un’ora, scompare immediatamente, perché la Muchova va in tilt e commette errori grossolani, a far da contraltare c’è però un livello di gioco strepitoso della vincitrice del titolo 250 di Amburgo dello scorso anno, e allora è clamoroso e roboante il 7-0 con cui la Noha Akugue si prende il primo set.

E l’inerzia resta quella anche nel secondo parziale, in cui la classe 2003 apre con un break: Muchova è spenta, continua a commettere doppi falli o gratuiti, e le due palle corte della tedesca non riesce proprio a leggerle, così alla seconda opportunità, ai vantaggi, Noha Akugue si ritrova avanti di un set e di un break, e serve per ampliare il solco. Emerge a quel punto il talento dell’ex numero 8 al mondo, reduce da un brutto infortunio al polso: è 0-40 e ci sono tre palle break, sfruttata già la prima in virtù del doppio fallo. Sembra riproporsi allora quanto visto nel primo set, ma a parti invertite: il servizio che fa le bizze per tutte e due. Muchova, però, esce subito dall’impasse: deve passare attraverso i vantaggi, ma senza mai concedere palla break tiene la battuta e comanda nel punteggio. Non solo: alzando il livello e giocando una bella palla corta arriva a procurarsi due palle del controbreak, e mettendosi a rete nello scambio successivo, con almeno cinque murate, costringe la rivale all’errore e dunque si porta sul 3-1. La ventunenne tedesca si scuote e risponde in modo ficcante in un quinto game in cui si va di nuovo ai vantaggi: su un errore nella discesa rete arriva la palla del controbreak per Noha Akugue, subito sfruttata per l’imprecisione della ceca, che però resetta subito e si ripresenta in risposta avanti 0-40 per l’ennesima chance di allungare nel punteggio. Alla seconda chance, nuovo break di Muchova ed è 4-2 e servizio, stavolta la numero 2 del seeding non si fa pregare e tiene il servizio allungando sul 5-2 e ponendo le basi per la vittoria del secondo set, conquistato subito, in risposta, con un altro break.

Il 6-2 può lasciar pensare a un’inerzia tutta in favore della ceca, ma il terzo set si apre con una novità: entrambe tengono la battuta nei primi due turni, la sola a concedere palla break è proprio Muchova, nel terzo gioco, ma rintuzza in entrambi i casi. Poi la svolta nel sesto game, in cui Muchova prende il sopravvento in risposta e Noha Akugue non trova più le misure, arriva così il break che porta la ceca a servire per il 5-2. Ma è un match ricco di sorprese e ribaltoni: con un tentativo di volée scellerato Muchova regala due palle del controbreak all’avversaria e alla prima chance la già finalista Slam è costretta a sedersi avanti nel punteggio ma non più di un break, e tutto è di nuovo in discussione. La ceca costringe poi ai vantaggi la tedesca, che commette doppio fallo e regala una nuova, ennesima, palla break. Nello scambio più bello del match, Noha Akugue manda in corridoio e così Muchova va al servizio per il match. Il punto del 30-0 è poesia, il suo tocco a rete vellutato e complicato, ma va a segno, quindi con un gran lungolinea arrivano tre set point per la seconda favorita del torneo, che a quel punto non si fa pregare e chiude con una palla corta sublime.

BEGU VUOLE BISSARE IL 2022

Due anni dopo il grande trionfo, Irina Begu vuole provare a ripetersi e per il momento ha centrato i quarti di finale al Country. La rumena è stata la prima ad agguantare il pass per i quarti in ordine cronologico, grazie alla vittoria in due set, col punteggio di 6-2 7-5, contro Arantxa Rus, numero 5 del tabellone e numero 62 del ranking femminile, che ieri ha mostrato un gran bel tennis rimontando Martina Trevisan al primo turno. Ma da queste parti la Begu sa come esaltarsi e dopo un primo set dominato, è davvero concentrata nel secondo parziale, in cui ci sono diversi ribaltoni, e quando si presenta la chance di incidere in risposta per evitare il tie-break, non perdona e come nel 2011, 2012 e 2022, per l’espertissima giocatrice rumena arriva il quarto approdo tra le migliori otto, mentre la giocatrice olandese, allenata da coach Cammarata, figlio del presidente del Circolo, deve arrendersi e senz’altro ci riproverà l’anno prossimo.

TEICHMANN SI FERMA AGLI OTTAVI

Si ferma invece al secondo turno la corsa della campionessa a sorpresa del 2019, Jil Teichmann, che è successivamente precipitata in classifica e che è dovuta passare dalle qualificazioni in questa edizione. Al termine di un incontro durissimo, giocato sul campo 6 ma con tanto pubblico e soprattutto molto rumoroso, dopo due ore e cinquantuno minuti di gioco è Diane Parry, l’elegantissima francese numero 58 al mondo, a vincere col punteggio di 6-2 6-7(4) 6-2, raggiungendo per la seconda volta in carriera i quarti di finale a Palermo. Il primo set è senza storia: Parry mette in mostra il suo tennis, Teichmann fatica e subisce due break di fila che la fanno capitolare ben presto. Nel secondo set, invece, tutte e due le contendenti trovano una scarsissima resa al servizio e nei primi sette game ci sono sei break, equamente suddivisi, che poi danno il là al tie-break in cui è invece la svizzera a imporsi per 7-4, trascinando tutto al terzo set. Dove fa la differenza, in sostanza, un passaggio a vuoto di Teichmann nel secondo game, in cui subisce break, va sotto 3-0 e non riesce poi, nonostante diversi tentativi, a rientrare, subendo anche un ulteriore break nell’ottavo gioco sancisce la fine dell’incontro.

Sullo stesso campo, nel primo pomeriggio, si era invece completato il primo turno, con l’unico match rinviato ieri: la classe 2004 Erika Andreeva ha battuto in due set la lettone Darja Semenistaja col punteggio di 6-2 6-1 e domani sfiderà la statunitense Li al secondo turno. In serata, infine, il derby australiano tra Astra Sharma e Ajla Tomljanovic, in gran forma e già beniamina del pubblico.