Wta Palermo 2023: Rosatello si arrende a Navarro in un’ora, fuori anche Brancaccio contro Sorribes Tormo

Si ferma al secondo turno l’avventura di Camilla Rosatello al torneo Wta di Palermo 2023. L’azzurra, wild card del tabellone principale, aveva centrato lunedì la prima vittoria della carriera a livello di circuito maggiore, e dunque quest’oggi era per la prima volta in campo agli ottavi di un 250, ma contro la numero 57 del mondo Emma Navarro, in ascesa e reduce da una finale in un torneo 125 a Bastad, complice una versione dell’azzurra lontana da quella migliore, con troppi alti e bassi, c’è poco da fare e l’incontro si risolve ben presto col punteggio finale di 6-2 6-1 dopo un’ora e quattro minuti di gioco. Delle nove azzurre in tabellone, resta in corsa così soltanto Jasmine Paolini, impegnata domani contro Yastremska.

Il primo set si apre subito con un break da parte dell’americana, che senza strafare e volendo palleggiare per imporsi, riesce subito a strappare il servizio all’azzurra, che soltanto dopo essere andata sotto 3-0 ritrova qualche certezza al servizio, chiudendo anche un turno a zero, quindi dà il tutto per tutto portando ai vantaggi la Navarro nel suo turno di battuta, senza palle break però la statunitense tiene botta e poi ai vantaggi in risposta, dopo una prima palla break non convertita a fronte di una palla corta sconsiderata dell’azzurra, su un dritto troppo profondo di Rosatello è 6-2 e primo set conquistato dalla numero uno del seeding.

Nel secondo set, Navarro mette subito le cose in chiaro tenendo la battuta a zero, ma anche Rosatello si fa notare concedendo soltanto un quindici e sembrando aver ritrovato la chiave per impensierire l’avversaria. Purtroppo, è solo un fuoco di paglia: la statunitense, dopo aver rischiato sul 15-30 per poi trovare tre punti in fila, strappa il servizio all’azzurra ai vantaggi con un bel contropiede mentre l’italiana provava a scendere a rete. A quel punto, l’azzurra cede a livello psicologico e subisce un altro break, mentre la Navarro continua a servire con solidità e senza rischiare nulla, piazzando qualche colpo interessante come un paio di belle palle corte, e andando a vincere il set per 6-1 e dunque il match.

Niente da fare anche per l’altra azzurra in campo quest’oggi, Nuria Brancaccio, attuale numero 180 al mondo ma con la possibilità di guadagnare quantomeno dieci posizioni, andando a ritoccare il suo best ranking, che è stata sconfitta nel pomeriggio dalla spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 44 minuti di gioco. Seconda italiana eliminata dall’iberica dopo Cocciaretto ieri e possibilità, battendo anche la francese Burel venerdì, di tornare in semifinale, così come fatto lo scorso anno. In ogni caso per la tennista campana ottimi riscontri da questi giorni siciliani: “Sono molto contenta del mio torneo. Quanto fatto a Palermo mi aiuterà per i prossimi appuntamenti. L’obiettivo da qui a fine stagione è di continuare a crescere mentalmente, giocando tornei sempre più importanti”.