Wta Palermo 2023, l’entry list: Daria Kasatkina guida il seeding, cinque italiane al via

E’ Daria Kasatkina la testa di serie numero uno dei “Palermo Ladies Open 2023”. La russa, attuale numero undici al mondo, con un best ranking da numero 8, guida l’entry list dell’edizione numero 34 del Wta 250 su terra rossa del capoluogo siciliano, presentata quest’oggi in una conferenza stampa al Country Time Club.

Nell’entry list spicca la presenza dell’egiziana Mayar Sherif, numero 31 al mondo, dell’ucraina ex numero 3 Wta Elina Svitolina, e di cinque italiane, vale a dire Elisabetta Cocciaretto (numero uno d’Italia e 41 al mondo), Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti (finalista perdente della scorsa edizione), Martina Trevisan e Sara Errani, che torna direttamente nel main draw per classifica. Assente la vincitrice dello scorso anno, la rumena Irina Begu. Tra main draw e alternates, otto giocatrici con almeno una semifinale Slam in carriera.

I “Palermo Ladies Open” avranno inizio sabato 15 luglio con le qualificazioni e si chiuderanno domenica 23 luglio con la finale. Il tabellone sarà a 32 giocatrici, 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni, 16 le coppie per il torneo di doppio. Quattro le wild card ancora da annunciare, con l’obiettivo di assegnarne qualcuna a giocatrici di alto livello: “Abbiamo contatti con giocatrici di assoluto valore per sfruttare al meglio le wild card – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma – Sarò personalmente a Wimbledon per definire personalmente alcune trattative”.

E sull’assenza di Camila Giorgi: “Ho parlato con Tathiana Garbin, che sarà presente, aveva chiesto alla Giorgi di iscriversi ma in realtà giocherà a Budapest – ha spiegato – Nulla di personale con Palermo e col torneo, sarà qualcosa che riguarda problemi interni con le altre giocatrici o con la federazione, non si spiega che vada a giocare in un altro torneo sulla stessa superficie”.

Lo staff arbitrale sarà guidato dal referee Massimo Morelli e dalla chief of umpires Anna Durante, con 40 giudici di linea provenienti da tutto il mondo, mentre saranno sette i giudici di sedia e 50 i raccattapalle. Il torneo sarà trasmesso ancora una volta su Rai Sport e Supertennis, sono già oltre 6.000 i biglietti venduti ed è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti.

ENTRY LIST COMPLETA

Daria Kasatkina (RUS)

Marya Sherif (EGY)

Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Jasmine Paolini (ITA)

Alycia Parks (USA)

Julia Grabher (AUT)

Ajla Tomljanovic (AUS)

Lucia Bronzetti (ITA)

Martina Trevisan (ITA)

Emma Navarro (USA)

Elina Svitolina (UKR)

Christina Bucsa (ESP)

Sara Sorribes Tormo (ESP)

Sara Errani (ITA)

Camila Osorio (COL)

Arantxa Rus (NED)

Anna-Lena Friedsam (GER)

Diane Parry (FRA)

Elizabeth Mandlik (USA)

Olga Danilovic (SRB)

Clara Buriel (FRA)