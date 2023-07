Wta Palermo 2023: Cocciaretto subito fuori al primo turno, avanza Sorribes Tormo al terzo set

Amara eliminazione per la numero uno d’Italia al torneo Wta di Palermo 2023. Elisabetta Cocciaretto, partita con ambizioni molto alte sulla terra rossa siciliana, vede invece arrestarsi le propria corsa già al primo turno, per mano di Sara Sorribes Tormo in tre set. Il punteggio finale di 6-3 4-6 6-0 dice tutto sull’andamento dell’incontro, vissuto più sui momenti che sulla concretezza, con il servizio di entrambe che ha lasciato parecchio a desiderare, ma con una pesantezza di colpi maggiore da parte della spagnola, habitué di questo torneo palermitano.

Nel primo set l’azzurra non gioca il suo miglior tennis e la spagnola che la irretisce riuscendo a strapparle il servizio per tre volte, mitigando così i due controbreak ottenuti dalla sempre combattiva marchigiana. Che nel secondo set, va detto, alza il livello del proprio tennis e viene spinta dal pubblico del centrale, è così che arriva il 6-4, frutto anche in questo caso di tre break da una parte e due dall’altra. Il terzo set, però, è un improvviso calvario per Cocciaretto, che subisce il bagel per mano dell’iberica e si consegna rapidamente a un 6-0 che non le rende giustizia.