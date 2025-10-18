Il tennista azzurro Lorenzo Musetti è stato eliminato a sorpresa a Bruxelles ai Quarti contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

La sconfitta a Bruxelles complica e non poco i piani dei tifosi di Lorenzo Musetti. Chi spera di vedere insieme Jannik Sinner e Lorenzo Musetti come due italiani alle Atp Finals di Torino dovrà attendere ancora per l’ufficialità e l’azzurro è chiamato a riscattarsi dopo le ultime prove opache. Mentre Jannik Sinner è ovviamente già qualificato non si può dire lo stesso del carrarino che ora – dopo questo ko inatteso – rischia davvero grosso.

Musetti e la sfida a tre rivali, la situazione nella Race Atp

Lorenzo Musetti ha fallito il sorpasso ad Alex De Minaur ma al momento l’australiano è ai box per infortunio e le sue condizioni sono da verificare. Ma dietro occhio che può succedere il finimondo con Holger Rune, Casper Ruud e Felix Auger Aliassime che sono ancora in corsa nei loro tornei tra Bruxelles e Stoccolma. Grande opportunità per Felix che – con l’eliminazione di Lorenzo – resta il grandissimo favorito per la vittoria finale nel torneo belga e con un successo potrebbe portarsi a 500 punti circa dall’azzurro.

Holger Rune potrebbe fare addirittura meglio e una vittoria a Stoccolma gli consentirebbe di portarsi a circa 330 punti dal tennista italiano che mantiene comunque un buon distacco sugli avversari. Per decidere riguardo la qualificazione a Torino ci sarà il torneo di Vienna settimana prossima e soprattutto il Masters 1000 di Parigi, ultimo 1000 dell’anno dove la presenza di alcuni big (vedi Alcaraz e Sinner) è a forte rischio e quindi si può aprire una grossa opportunità per tutti coloro che sperano nelle Finals Atp.

Musetti ha un ottimo vantaggio sui rivali ma occhio alle prossime sfide dove non possono arrivare nuove batoste. Saranno due settimane intense ed i tifosi italiani contano di avere due italiani alle Finals Atp per la prima volta nella storia.