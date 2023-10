Wta Nanchang 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 18 ottobre

Nella giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, andrà in scena il day 2 del Wta di Nanchang (Nanchino) 2023. Nessun italiana in campo, ad aprire il palinsesto sarà la testa di serie numero 3 Bouzkova che, alle 8 di mattina ore italiane, sfiderà Anshba. In campo anche Sorribes Tormo (8) contro Osorio. Ecco il programma completo della giornata.

CENTRAL COURT

ore 8:00 (3) Bouzkova vs Anshba

a seguire Shnaider vs Zvonareva

quarto match a partire dalle 8:00 (8) Sorriber Tormo vs Osorio

COURT 1

ore 8:00 Hibino vs Birrell