Wta Nanchang 2023, la pioggia cancella il programma odierno

La pioggia cade su Nanchang e costringe gli organizzatori del torneo WTA 250 a cancellare il programma odierno relativo ai singolari. I quattro incontri previsti per la giornata odierna sono infatti stati rinviati a domani, quando per alcune giocatrici ci sarà il doppio turno. Ci sono da disputare ancora la metà degli ottavi di finale e sono in programma anche tutti e quattro gli incontri di quarti. Per oggi si è deciso di proseguire con il torneo doppio, con le partite giocate in una struttura al coperto.