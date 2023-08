Wta Montreal 2023: ordine di gioco, programma e orari giovedì 10 agosto con Paolini

Il programma e gli orari di gioco del Wta 1000 di Montreal 2023 per la giornata di giovedì 10 agosto. Si disputano gli ottavi di finale del torneo canadese, con ancora le prime quattro teste di serie tutte in corsa. Iga Swiatek apre la giornata sul Court Central in un rematch dell’ultima finale del Roland Garros contro Muchova, mentre a chiudere sarà Aryna Sabalenka contro Samsonova. Sul Court Rogers c’è la nostra Jasmine Paolini impegnata in un match alquanto complicato contro Jessica Pegula e troviamo anche Elena Rybakina, che dopo essersi salvata al fotofinish contro Brady ora sfida un’altra statunitense, ovvero Stephens.

COURT CENTRAL

Ore 18:30 – (1) Swiatek vs (14) Muchova

a seguire – (9) Vondrousova vs (6) Gauff

Ore 01:00 – Fernandez vs Collins

a seguire – (15) Samsonova vs (2) Sabalenka

COURT ROGERS

Ore 17:00 – (4) Pegula vs Paolini

Non prima delle 19:30 – Bouzkova vs (10) Kasatkina

Non prima delle 22:30 – Stephens vs (3) Rybakina

Ore 01:00 – (7) Kvitova vs (12) Bencic