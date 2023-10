Wta Monastir 2023, va a Bronzetti il derby: sconfigge Errani in due set e accede ai quarti

Prosegue lo splendido momento di forma di Lucia Bronzetti, che batte Sara Errani e accede ai quarti del WTA di Monastir 2023. Una partita tutt’altro che semplice nel suo svolgimento, nonostante il 6-3 6-4 finale in favore dell’attuale n°62 del ranking mondiale, che ha infatto dovuto faticare 1h e 36′ di gioco per avere la meglio sulla connazionale. Per Lucia si tratta del terzo quarto di finale raggiunto nell’ultimo mese dopo esserci già precedentemente riuscita a Guangzhou e Ningbo. Ora proverà a fare uno step in più nella sfida che la vedrà affrontare una tra Paolini e Marcinko.

LA PARTITA – Il match si apre con Errani che si vede subito costretta a fronteggiare tre palle break, riuscendo però ad annullarle e ad aggiudicarsi il game con cinque punti di fila. Bronzetti, invece, è molto solida nei suoi turni di battuta e non incontra particolari difficoltà in avvio. Alla fine il break in favore della n°5 d’Italia arriva nel quinto gioco e sul 3-2 Lucia annulla l’unica palla break del set alla sua avversaria portandosi sul 4-2. Si arriva fino al 5-3, quando nasce un nono game infinito con 20 punti giocati e Bronzetti che riesce a chiudere in risposta al terzo set point utile dopo aver cancellato ben sette palle game a Sara.

Lucia parte bene anche nella seconda frazione e il match sembra poter andare velocemente nella sua direzione. Cresce però Sara, che inizia anche a cambiare piano tattico cercando di approcciare la rete spesso alla prima occasione utile. Arrivano quattro break consecutivi tra il secondo e il quinto game, poi entrambe tengono i rispettivi turni di servizio. Sul 4-3 Bronzetti non sfrutta una ghiotta chance che l’avrebbe portata a servire per il match e sul 4-4 i ruoli si invertono, con Lucia che annulla una palla break a Sara. Il nono gioco si chiude con un’Errani visibilmente irritata per una palla a suo modo di vedere fuori che consegna invece il 5-4 a Bronzetti. Sara colpevolizza il giudice di sedia, torna in campo dopo il cambio campo avendo perso un po’ di concentrazione e perde il servizio a quindici e con esso il match.