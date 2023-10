In Inghilterra censurato spot con Gary Neville, violate regole sul gioco d’azzardo

Uno spot con l’ex difensore del Manchester United, Gary Neville, è stato censurato e cancellato dall’autorità britannica per la pubblicità con l’accusa di aver violato le regole sulla promozione del gioco d’azzardo. Il post, apparso su un canale Youtube, proponeva l’ex giocatore, ora opinionista sportivo, intento a pronosticare le partite di Premier League, con presente in sovraimpressione il logo di Sky Bet, un’agenzia di scommesse online. Ed è per questo che è intervenuto l’Advertising Standards Authority (ASA) che ha censurato la clip, definendola “irresponsabile” perché indirizzata anche ai minorenni.