Il tornado Mirra Andreeva si è abbattuto sul circuito WTA e – reduce dai successi a Dubai e Indian Wells – anche nel 1000 di Miami gli occhi saranno tutti puntati sulla nuova numero sei della classifica femminile. Gli spunti di interesse non mancano, perché Aryna Sabalenka e Iga Swiatek avranno voglia di prendersi una bella rivincita, senza dimenticare le beniamine di casa Coco Gauff e Jessica Pegula, mentre la campionessa uscente Danielle Collins – fenomenale nella sua corsa al titolo lo scorso anno – in questi mesi è apparsa ben lontana da una condizion fisica e mentale ideale per provare a ripetersi. Come già accaduto nel deserto californiano, sono tre le presenze azzurre in main draw: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

IL TABELLONE COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

SABALENKA GUIDA IL SEEDING

Scorrendo il tabellone, troviamo quasi subito la classe ’01 marchigiana, inserita nell’ottavo di finale della prima testa di serie Aryna Sabalenka. Per ‘Eli’ debutto tutt’altro che semplice contro la veterana Sorana Cirstea per poi eventualmente vedersela con la già citata detentrice del trofeo Danielle Collins. Sedicesimo di draw in cui è inserita anche Donna Vekic e da cui uscirà molto probabilmente l’avversaria della prima giocatrice al mondo, la quale – dopo un bye – non dovrebbe incontrare problemi all’esordio contro Tomova o McNally, così come al terzo turno contro Frech, Polina Kudermetova o una qualificata. Primo quarto molto interessante, con la presenza di Elena Rybakina e Qinwen Zheng che qualche segnale incoraggiante a Indian Wells tutto sommato l’hanno fornito. Le altre due teste di serie di questo secondo ottavo sono Leylah Fernandez e Yulia Putintseva, ma attenzione ad Alycia Parks che può sempre fare da mina vagante tra le giocatrici non comprese nel seeding.

PAOLINI DALLE PARTI DI GAUFF

Sempre nella parte alta del tabellone è finita anche Jasmine Paolini, che in Florida è la sesta giocatrice del seeding. A Indian Wells è arrivata qualche vittoria per la toscana, ma anche una sonora sconfitta contro Samsonova. E a Miami il sorteggio non è stato poi così fortunato, con l’esordio contro una qualificata o Rebecca Sramkova, che negli ultimi mesi è stata protagonista di una gran scalata nel ranking. Potenziale terzo turno contro Ons Jabeur, mentre l’ottavo è quello di Kasatkina e ancora Samsonova. In questo slot troviamo anche Naomi Osaka, come sempre accompagnata da un grande punto di domanda da quando è rientrata ormai un anno e mezzo fa.

Coco Gauff presidia questo secondo quarto di tabellone e scenderà in campo contro un’altra ex vincitrice Slam al debutto: una tra Sofia Kenin e Petra Kvitova. Nel sedicesimo della giovane americana c’è anche Lucia Bronzetti, che ha un match alla portata contro Jessica Bouzas Maneiro e che dovrebbe poi sconfiggere Maria Sakkari per arrivare a Gauff.

ANDREEVA MA NON SOLO NEL QUARTO DI PEGULA

Altre due tenniste di casa, ovvero Jessica Pegula ed Emma Navarro guidano il terzo quarto di tabellone, dove però le favorite per arrivare in semifinale parrebbero essere altre. Una su tutte, ovviamente, Mirra Andreeva, che è n°11 del seeeding ed è nell’ottavi Navarro. Prima, però, c’è un potenzialmente intrigante terzo round contro un’altra giocatrice che sta tornando su in maniera importante come Amanda Anisimova. Nello stesso ottavo anche Linda Noskova, McCartney Kessler ed Emma Raducanu: sorteggio da incubo per la Navarro.

Un po’ meglio è andata a Pegula, che ha nel suo ottavo due giocatrici che non hanno iniziato esattamente nel migliore dei modi le rispettive stagioni: Diana Shnaider pur non brillando come lo scorso anno qualche vittoria l’ha ottenuta, Anna Kalinskaya sembra essere invece entrata in una crisi senza fine.

SWIATEK E KEYS NELL’ULTIMO QUARTO

Un ultimo quarto che invece presenta ben due top-5, con le due semifinaliste di Indian Wells Iga Swiatek e Madison Keys destinate – in teoria – a incontrarsi. Swiatek, che ha completato il Sunshine Double nel 2022, potrebbe iniziare di nuovo il suo torneo affrontando Caroline Garcia come accaduto in California, dove le ha lasciato appena due games. Se la strada per gli ottavi sembra non così tortuosa per la polacca, molto più equilibrato è il penultimo slot di tabellone, che vede al suo interno Karolina Muchova, Victoria Azareranka, Belinda Bencic (esordio non banale contro Yastremska) ed Elina Svitolina.

Per Keys debutto contro la vincente del match tra Avaneesyan ed Erika Andreeva, mentre l’altra testa di serie del suo sedicesimo è Jelena Ostapenko, cliente sempre pericolosa. Nell’ottavo della vincitrice degli Australian Opeen anche Paula Badosa e Clara Tauson.