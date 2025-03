Servirà il playoff per assegnare il titolo al The Players Championship 2025, prestigioso appuntamento del PGA Tour di golf in corso a Ponte Vedra Beach, in Florida. Dopo l’ultimo round, infatti, Rory McIlroy e J.J. Spaun si trovano in parità con 276 colpi (-12) e si contenderanno il trofeo allo spareggio sulle tre buche (minimo) previste sul TPC Sawgrass. Non è stato possibile giocare il playoff subito dopo la conclusione del round a causa del temporale che ha costretto gli organizzatori a interrompere la giornata per oltre quattro ore. A quel punto, una volta terminato il giro, non c’era la luce necessaria per disputare lo spareggio. Per la prima volta in dieci anni il The Players Championship si chiuderà ai playoff: in palio ben 25 milioni di dollari, oltre a 750 punti FedEx.

The Players Championship, la classifica dopo il quarto round

Dietro il duo formato da McIlroy e Spaun, staccato di due buche ecco un terzetto composto dagli statunitensi Tom Hoge (che nell’ultimo round ha guadagnato ben 19 posizioni chiudendo con un -6 di giornata), Akshay Bhatia e Lucas Glover. Dopo un ottimo avvio, invece, hanno un po’ rallentato il canadese Corey Conners e un altro statunitense, Bud Cauley, che chiudono comunque in T6 a -9 alla pari di Danny Walker. A chiudere la top-10 ci sono lo scozzese Robert MacIntyre, che con il -3 di domenica chiude in solitaria al nono posto con -8, e la coppia composta da Collin Morikawa e Davis Thompson (281 colpi, -7). Solo T20, infine, per il numero uno al mondo Scottie Scheffler, che nell’ultima giornata gira a +1 e perde quattro posizioni.

La top-10 dopo l’ultima giornata

T1. Rory McIlroy (NIR) 276 (-12)

T1. J.J. Spaun (USA)

T3. Tom Hoge (USA) 278 (-10)

T3. Akshay Bathia

T3. Lucas Glover

T6. Danny Walker (USA) 279 (-9)

T6. Corey Conners (CAN)

T6. Bud Cauley (USA)

T9. Robert MacIntyre (SCO) 280 (-8)

T10. Collin Morikawa (USA) 281 (-7)

T10. Davis Thompson (USA)