Wta Miami 2023: continua il sogno di Cirstea, battuta Sabalenka in due set

Cirstea vince a sorpresa contro Sabalenka nel match valido per i quarti di finale del Wta 1000 di Miami 2023. 6-4 6-4, in un’ora e 27 minuti di gioco, il punteggio a favore della tennista rumena che elimina la numero 2 del tabellone, numero 1 dopo il forfait della Swiatek prima del torneo, e si guadagna un posto in semifinale. Continua il cammino perfetto della numero 74 del ranking Wta, che dopo questo torneo farà un notevole balzo in avanti in classifica, che non ha ancora perso un set vincendo diverse partite da sfavorita ed eliminando anche la testa di serie numero 5 Garcia al secondo turno. Ora in semifinale attende la vincente della sfida tra Kvitova, numero 15 del seeding, e Alexandrova, testa di serie numero 18, che andrà in scena non prima dell’1:00 ora italiana. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno per un posto in finale Pegula e Rybakina.