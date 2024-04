Wta Madrid 2024: Swiatek avanza in scioltezza, comode vittorie per Sakkari e Keys

Non c’è stato particolare equilibrio nei match della parte alta del tabellone del WTA 1000 di Madrid 2024 validi per il terzo turno e andati in scena nella giornata di sabato. Ad aprire le danze non poteva che essere la numero uno al mondo, Iga Swiatek, che ha travolto con un periodico 6-1 la rumena Cirstea in poco più di un’ora di gioco. E’ stata persino più veloce Maria Sakkari, che in 63 minuti si è liberata di Sloane Stephens con un severo 6-1 6-3, mettendo fine alla striscia di sette vittorie consecutive della statunitense.

Per una giocatrice americana eliminata, ce n’è un’altra che ha raggiunto gli ottavi di finale. Si tratta di Madison Keys, che prima di quest’anno aveva perso le ultime sei partite giocate nel torneo di Madrid e invece ha dimostrato di essere in forma smagliante. Battuta con il punteggio di 6-2 6-3 un’avversaria ostica come Samsonova, a cui non sono bastati 7 ace (compensati però da un pessimo rendimento con la seconda: 5 punti vinti su 20). Avanti anche Jelena Ostapenko, capace di piegare con un doppio 6-3 la qualificata Carlé, mentre Vika Azarenka ha ceduto il passo alla beniamina di casa Sara Sorribes Tormo, vittoriosa in due set (7-6 6-3) durati però quasi tre ore (2h51′ per la precisione).

Successo importante anche per una Ons Jabeur che si sta lentamente ritrovando. La canadese Fernandez era una rivale insidiosa, ma l’ex numero 2 del mondo ha saputo imporsi per 7-5 2-6 6-4, recuperando in ben due occasioni un break di ritardo nel parziale decisivo. Vittoria agevole per la testa di serie numero 3 Coco Gauff, che si sbarazza in poco più di un’ora dell’ucraina Yastremska. 6-4 6-1 il punteggio a favore dell’americana, che si salva nel decimo game del primo set dopo essersi fatta rimontare un vantaggio di due break e poi domina il secondo in mezz’ora. Gauff avanza agli ottavi di finale, dove affronterà la testa di serie numero 18 Madison Keys.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI