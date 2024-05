Wta Madrid 2024: Sabalenka è la seconda finalista, sconfitta in rimonta Rybakina

Dodici mesi dopo, saranno ancora Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka a sfidarsi a contendersi il titolo alla Caja Màgica. Se la prima semifinale del WTA 1000 di Madrid 2024 aveva deluso le aspettative, con un dominio della polacca, ci si è divertiti molto di più nella seconda, dove la bielorussa ha superato in rimonta Elena Rybakina con il punteggio di 1-6 7-5 7-6. Sabalenka, che sabato andrà a caccia del terzo titolo nella capitale spagnola, ha impiegato 2h16′ per trionfare, ribaltando un match iniziato nel peggiore dei modi.

CRONACA – Nel parziale d’apertura, infatti, non c’era stata storia tanto che Rybakina aveva avuto la meglio in appena 25 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo. La tennista di Minsk però non si è scoraggiata ed è stata molto brava soprattutto a non disunirsi nel secondo set, dove è stata per larghi tratti in svantaggio di un break. La sua avversaria ha anche servito per il match sul 5-4, portandosi a due punti dalla finale, salvo poi perdere tre game di fila e quindi il set per 7-5. Infine, nella terza e decisiva frazione ha regnato l’equilibrio, con le uniche due palle break offerte da Sabalenka sul 5-5. Aryna ha però raggiunto il tie-break e l’ha dominato, cambiando campo sul 5-1 per poi chiudere 7-5.