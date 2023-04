Wta Madrid 2023: Swiatek facile contro Grabher, eliminate Azarenka e Rybakina

Nella giornata di oggi si sono giocati i secondi turni del Wta 1000 di Madrid 2023. La testa di serie numero 3 Pegula non sbaglia all’esordio e batte in due set, 7-6(5) 6-3, la polacca Frech, che ha sconfitto l’azzurra Paolini al primo turno. L’americana affronterà Bouzkova. Swiatek vince facile contro Grabher 6-3 6-2 e dà continuità alla vittoria del Wta di Stoccarda giocato pochi giorni fa. La numero 1 del tabellone incontrerà l’ottima Pera, che ha lasciato soli 4 game a Maria in un secco 6-1 6-3 in un’ora di gioco. Avanza al terzo turno Martina Trevisan, unica italiana rimasta in tabellone, che vince in due set, 6-2 7-5, contro la qualificata Bouchard. La numero 18 del seeding se la vedrà con Parks, che ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 15 Azarenka con il punteggio di 6-2 7-6(5). Esce anche la testa di serie numero 7 Rybakina che perde in tre set, 7-5 4-6 6-2, contro la numero 62 del ranking Wta Kalinskaya. Delusione per la tennista Kazaka che, dopo la vittoria a Indian Wells e la finale a Miami, è costretta ad abbandonare la Spagna all’esordio. Kalinskaya affronterà Martic, che ha battuto Siegemund 7-6(6) 6-3. La testa di serie numero 8 Kasatkina vince il derby russo con Pavlyuchenkova 6-4 6-3 e si guadagna un posto nel terzo turno dove incontrerà Tsurenko che ha battuto in rimonta, 3-6 6-2 6-4, la numero 25 del torneo Teichmann. Ottima giornata per la Russia con Kudermetova che vince un match combattuto contro Parrizas-Diaz. 6-3 4-6 6-2 il punteggio a favore della testa di serie numero 12, che mette fine alla striscia di 4 sconfitte consecutive nei match di apertura. Al terzo turno se la vedrà nel derby russo con Potapova che ha battuto in tre set, 7-5 3-6 6-2, la rumena Cristian. Alexandrova si sbarazza di Cornet in due set, 7-6(2) 6-3, e affronterà Zheng, che ha sconfitta 6-4 7-6(3) l’americana McNally.