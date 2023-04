Lecce-Udinese 1-0, Baroni: “Squadra viva, siamo pronti per la volata finale”

“La squadra secondo me ha fatto sempre prestazioni di livello importante. C’era il dolore, a volte anche fisico, di quando fai bene e non arrivano risultati. Oggi sono stati veramente bravi, ho ringraziato la squadra, abbiamo fatto un applauso al pubblico, manca meno di un mese e dobbiamo essere tutti insieme pronti per il rush finale: non sarà facile, ma la squadra è viva, ci crede ed è presente sotto tutti gli aspetti”. Queste le parole del tecnico del Lecce , Marco Baroni, ai microfoni di Dazn dopo il successo in casa con l’Udinese che consente alla sua squadra di allontanarsi momentaneamente dalla zona retrocessione. “C’era però costante la crescita della squadra. E’ chiaro che in Serie A non è facile vincere le partite, abbiamo fatto una gara di grandissima compattezza, con le idee, la tenuta mentale e fisica, abbiamo sofferto però sempre con grande equilibrio, non ci siamo mai abbassati: tutte componenti che ci saranno utili in queste partite finali che saranno difficili ma lo saranno anche per le altre squadre. Tutti qui crediamo nella squadra, nei valori di questi ragazzi, nel sacrificio. Sarà un onore andare a giocare con la Juventus, sappiamo che sarà una partita difficile e proibitiva, ma per noi è un’opportunità e dobbiamo prenderla in questa maniera”, aggiunge Baroni.