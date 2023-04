Vela, Golden Globe: è sudamericana la prima donna a vincere la competizione

Si è conclusa la Golden Globe, svoltasi nelle acque al largo di Les Sables-d’Olonne, nel nord della Francia. A vincere l’oro è stata Kirsten Neuschaefer, che è diventata la prima donna nella storia della competizione a trionfare. La sudafricana, infatti, manterrà questo record. Molto bella la storia della Neuschaefer che con la sua Minehaha, una barca d’epoca comprata usata negli Stati Uniti e restaurata durante il lockdown causato dalla pandemia, ha vinto la competizione.

La sudafricana, infatti, ha passato 235 giorni, più di sette mesi consecutivi, in mare da sola, passando i tre famosi capi dei navigatori degli oceani del sud: il Capo di Buona Speranza in Sudafrica, Capo Leeuwin a sud dell’Australia e il temuto Capo Horn in Sudamerica. Dopo aver trionfato, la Neuschaefer ha commentato: “Volevo vincere, non come donna, non volevo essere in una categoria a parte. Avrei tanto voluto conoscere Nelson Mandela. Il mio amato Sudafrica di oggi esiste grazie al suo sacrificio“.