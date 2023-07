Wta Losanna 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 26 luglio con Cocciaretto

Nella giornata di domani, mercoledì 26 luglio, si giocheranno gli ottavi di finale del Wta 250 di Losanna, in Svizzera. Torna in campo, dopo la vittoria di oggi, la testa di serie numero 2 Cocciaretto contro l’argentina Riera. Sarà la seconda partita sul centrale dopo Avanesyan-Paquet. In campo anche la giovanissima Andreeva contro Bondar. Qui il programma completo della giornata.

CENTER COURT

ore 11 (8) Avanesyan vs Paquet

a seguire (2) Cocciaretto vs Riera

a seguire (5) Andreeva vs Bondar

non prima delle 17:30 Teichmann vs Golubic/Cornet