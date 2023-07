Wta Losanna 2023: Bronzetti fuori all’esordio, vince Zidansek in due set

Lucia Bronzetti è uscita di scena già il primo turno del torneo WTA 250 di Losanna 2023 (terra battuta). La tennista azzurra, accreditata della quarta testa di serie, si è arresa con il punteggio di 6-2 6-4 a Tamara Zidansek, vittoriosa dopo 1h36′ di gioco. Match caratterizzato dall’interruzione per pioggia a inizio secondo set, ma di fatto dominato dall’inizio alla fine dalla giocatrice slovena, che si è confermata una specialista della terra rossa ed ha rispettato il pronostico della vigilia. Al prossimo turno Zidansek se la vedrà contro la spagnola Sorribes Tormo.

CRONACA – Dopo aver tenuto agevolmente il proprio turno di servizio, la slovena piazza subito il break ai danni della romagnola. Quest’ultima prova a reagire subito guadagnandosi tre palle del contro-break, ma Zidansek resiste e consolida il suo vantaggio. Nel game successivo per la slovena c’è un’occasione di doppio-break, ma Bronzetti è brava a restare in partita, fino a ritagliarsi una chance per il pareggio nel settimo gioco. Anche in questo caso Tamara concede poco all’avversaria e sulla battuta di Lucia capitalizza il primo dei tre match-point a sua disposizione, chiudendo il primo set sul 6-2.

Nel secondo parziale è Bronzetti a partire con il piede giusto, ottenendo due palle break e strappando il servizio alla rivale. La pioggia si abbatte nuovamente su Losanna e la partita viene sospesa. Al ritorno in campo Bronzetti subisce il contro break, ma poco dopo strappa ancora il servizio alla rivale e si issa sul 4-2. Purtroppo Zidansek sale in cattedra e vince quattro giochi consecutivi, imponendosi per 6-4 e staccando il pass per il secondo turno a discapito di Lucia.