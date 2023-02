Wta Linz 2023: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 10 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Linz 2023 della giornata di venerdì 10 febbraio. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà il primo quarto di finale che vedrà contrapposte l’ungherese Dalma Galfi e la tedesca Eva Lys, mentre non prima delle 16:00 toccherà al match tra la russa Anastasia Potapova e l’altra teutonica Anna-Lena Friedsam. A seguire spazio alla numero uno del seeding, la greca Maria Sakkari, che affronterà la croata Donna Vekic. Ecco il programma completo di venerdì 10 febbraio del torneo Wta di Linz 2023, con tutti gli orari ed i match previsti per i quarti di finale.

CENTRE COURT

Dalle 14:00 – Galfi vs Vondrousova

Non prima delle 16:00 – Potapova vs Friedsam

Non prima delle 18:30 – Sakkari vs Vekic

Non prima delle 20:00 – Tauson vs Van Uytvanck OR Martic