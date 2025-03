Finisce al secondo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto ad Indian Wells. Sul cemento californiano del terzo WTA 1000 stagionale la 24enne di Fermo perde 6-4 6-3 in un’ora e 25 minuti di partita contro la ceca Karolina Muchova, n.15 del ranking e del seeding. Due palle break non sfruttate dall’azzurra aprono quello che è il primo precedente tra le due tenniste. Più cinica la ceca, che strappa il servizio nel secondo gioco e concede il bis (cancellando altre tre palle break nel terzo game) portandosi sul 4-0. La reazione di Cocciaretto è immediata: infila quattro giochi consecutivi e aggancia Muchova sul 4 pari. La 28enne di Olomouc però non subisce il contraccolpo psicologico. Anzi, tiene il servizio a 15 (5-4) e successivamente sfrutta il quarto set point chiudendo sul 6-4. Il secondo set inizia con grande solidità al servizio: di fatto nei primi quattro game c’è un solo ’15’ concesso da Muchova a Cocciaretto in apertura. A rompere gli indugi è l’azzurra che nel quinto gioco si procura tre palle-break consecutive e alla seconda strappa il servizio (3-2). La lucidità in battuta di Cocciaretto però scricchiola. Prima concede l’immediato contro-break, poi Muchova strappa nuovamente il servizio nell’ottavo game (5-3). La ceca va a servire per il match e il braccio non trema: con una prima al centro capitalizza il primo match point.

LE ALTRE PARTITE

Sorride Katie Boulter che batte 6-7(2) 6-3 6-0 Irina Camelia Begu e si regala la sfida contro Elena Rybakina, che a sua volta ha superato in due set (6-3 6-3) Suzan Lamens. Sorride anche l’ucraina Marta Kostyuk che ha battuto 6-1 6-3 la 20enne statunitense Robin Montgomery. Quanto alle azzurre, restano in corsa Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La numero 6 del ranking entrerà in gara direttamente al secondo turno e lo farà contro la 17enne americana Iva Jovic che ha eliminato l’austriaca Julia Grabher, battuta 2-6 7-5 6-0. Bronzetti, dopo aver battuto all’esordio l’ucraina Kalinina, dovrà vedersela con la polacca Magdalena Frech, n.30 del ranking e del seeding.