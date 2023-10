Wta Hong Kong 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 ottobre

Il programma di mercoledì 11 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Hong Kong 2023. La pioggia dei giorni scorsi ha rallentato il programma, quindi incontri sia di primo che di secondo turo quest’oggi a Hong Kong con l’esordio delle teste di serie numero due e tre del torneo. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Ore 09:00 – Sasnovich vs (2) Haddad Maia

a seguire – Lansere vs Wong

a seguire – Hon vs (5) Blinkova

a seguire – Rakhimova Siniakova

COURT 1

ore 09:00- Wu vs Sorribes Tormo

a seguire – Saville vs (3) Mertens

COURT 2

Ore 09:00 – Danilina vs Frech

a seguire – Korneeva vs Savinykh