La NFL chiude la sua Regular Season ed entra nel mese più caldo della sua stagione, quello dei playoffs che avranno inizio il prossimo fine settimana. In Week 18 c’erano soltanto due posti ancora da assegnare, uno in AFC e l’altro in NFC. I Cincinnati Bengals ci hanno provato, riuscendo ad ottenere la quinta vittoria consecutiva e chiudendo la loro stagione con un record positivo a 9-8. Dopo aver sconfitto gli Steelers in uno dei due anticipi della giornata, però, Burrow e compagni avevano bisogno di altri due incastri per continuare il loro percorso: la sconfitta dei Dolphins contro i Jets (arrivata) e soprattutto il ko dei Broncos per mano dei Chiefs.

Ma a Denver non c’è stata sostanzialmente mai partita, con i campioni in carica scesi in campo con le seconde e terze linee in un match che per loro aveva poco da dire. In uno sport come questo, rischiare i giocatori migliori in una sfida che non metteva alcunché in palio non aveva senso. E allora il rookie Bo Nix guida i suoi Broncos al successo per 38-0 e potrà giocare la sua prima di playoffs.

ANCHE TAMPA AI PLAYOFFS

In NFC, invece, il posto messo in palio per i playoffs era quello destinato alla vincitrice della NFC South, con Buccaneers e Falcons ancora in corsa. Tampa doveva “semplicemente” sconfiggere in casa dei New Orleans Saints che non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione, ma ha dovuto soffrire e rincorrere per tre quarti prima di operare il sorpasso nei minuti finali, imponendosi 27-19 e regalando anche l’ennesima stagione da 1000 yards a Mike Evans. Con il senno di poi, anche una sconfitta avrebbe mandato Mayfield e soci ai playoffs, con i Falcons sconfitti in casa dai Carolina Panthers di un Bryce Young che nell’ultimo mese e mezzo ha fornito segnali molto incoraggianti dopo una prima parte di stagione in cui era stato anche panchinato per scelta tecnica.

Nel Sunday Night Football, invece, si assegnava il primo seed della NFC ed è andato ai Detroit Lions, in grado di superare i Minnesota Vikings 31-9. Una stagione regolare da incorniciare per entrambe le franchigie, ma è Detroit a prendersi il turno di bye. Da segnalare, sempre nella stessa division, anche il ritorno alla vittoria dei Chicago Bears, che con un field goal allo scadere di Cairo Santos battono i Packers per la prima volta dal 2018.

I RISULTATI DI WEEK 18

BALTIMORE RAVENS (12-5) def. CLEVELAND BROWNS (3-14): 35-10

PITTSBURGH STEELERS (10-7) lost to. CINCINNATI BENGALS (9-8): 17-19

ATLANTA FALCONS (8-9) lost to. CAROLINA PANTHERS (5-12): 38-44

DALLAS COWBOYS (7-10) lost to. WASHINGTON COMMANDERS (12-5): 19-23

GREEN BAY PACKERS (11-6) lost to. CHICAGO BEARS (5-12): 22-24

INDIANAPOLIS COLTS (8-9) def. JACKSONVILLE JAGUARS (4-13): 26-23

NEW ENGLAND PATRIOTS (4-13) def. BUFFALO BILLS (13-4): 23-16

PHILADELPHIA EAGLES (14-3) def. NEW YORK GIANTS (3-14): 20-13

TAMPA BAY BUCCANEERS (10-7) def. NEW ORLEANS SAINTS (5-12): 27-19

TENNESSEE TITANS (3-14) lost to. HOUSTON TEXANS (10-7): 14-23

ARIZONA CARDINALS (8-9) def. SAN FRANCISCO 49ERS (6-11): 47-24

DENVER BRONCOS (10-7) def. KANSAS CITY CHIEFS (15-2): 38-0

LOS ANGELES RAMS (10-7) lost to. SEATTLE SEAHAWKS (10-7): 25-30

LAS VEGAS RAIDERS (4-13) lost to. LOS ANGELES CHARGERS (11-6): 20-34

NEW YORK JETS (5-12) def. MIAMI DOLPHINS (8-9): 32-20

DETROIT LIONS (15-2) def. MINNESOTA VIKINGS (14-3): 31-9

CLASSIFICHE NFL AGGIORNATE

-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE

AFC EAST

Buffalo Bills 13-4 (qualificata ai playoffs)

Miami Dolphins 8-9

New York Jets 5-12

New England Patriots 4-13

AFC NORTH

Baltimore Ravens 12-5 (qualificata ai playoffs)

Pittsburgh Steelers 10-7 (qualificata ai playoffs)

Cincinnati Bengals 9-8

Cleveland Browns 3-14

AFC SOUTH

Houston Texans 10-7 (qualificata ai playoffs)

Indianapolis Colts 8-9

Jacksonville Jaguas 4-13

Tennessee Titans 3-14

AFC WEST

Kansas City Chiefs 15-2 (qualificata ai playoffs)

Los Angeles Chargers 11-6 (qualificata ai playoffs)

Denver Broncos 10-7 (qualificata ai playoffs)

Las Vegas Raiders 4-13

-NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE

NFC EAST

Philadelphia Eagles 14-3 (qualificata ai playoffs)

Washington Commanders 12-5

Dallas Cowboys 7-10

New York Giants 3-14

NFC NORTH

Detroit Lions 15-2 (qualificata ai playoffs)

Minnesota Vikings 14-3 (qualificata ai playoffs)

Green Bay Packers 11-6 (qualificata ai playoffs)

Chicago Bears 5-11

NFC SOUTH

Tampa Bay Buccaneers 10-7 (qualificata ai playoffs)

Atlanta Falcons 8-9

New Orleans Saints 5-12

Carolina Panthers 5-12

NFC WEST

Los Angeles Rams 10-7 (qualificata ai playoffs)

Seattle Seahawks 10-7

Arizona Cardinals 8-9

San Francisco 49ers 6-11

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

-AFC

(1) Kansas City Chiefs bye

(4) Houston Texans vs. (5) Los Angeles Chargers

(3) Baltimore Ravens vs. (6) Pittsburgh Steelers

(2) Buffalo Bils vs. (7) Denver Broncos

-NFC

(1) Detroit Lions bye

(4) Los Angeles Rams vs. (5) Minnesota Vikings

(3) Tampa Bay Buccaneers vs. (6) Washington Commanders

(2) Philadelphia Eagles vs. (7)Green Bay Packers