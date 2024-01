Wta Hobart 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 11 gennaio

Il programma e gli orari del Wta 250 di Hobart 2024 per quanto riguarda la giornata di giovedì 11 gennaio. Quarta giornata al torneo della Tasmania ed è già tempo di quarti di finale. Apre la testa di serie numero uno Mertens, successivamente in campo la numero due del seeding Navarro. La cinese Zhu impegnata nel terzo match, ultimo incontro sul centrale con l’altra cinese Yuan in campo. Di seguito ecco la programmazione completa con gli orari italiani.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 11 GENNAIO WTA HOBART

CENTRE COURT

ore 03 (1) Mertens vs Rus

a seguire Tomova vs (2) Navarro

a seguire (3) Zhu vs Saville

a seguire Bouzkova o Putintseva vs Yuan